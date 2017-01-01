Рижское «Динамо» попытается выбраться из «болота»

Команда рижского «Динамо» достигла нового антирекорда, пережив девять проигрышей подряд в играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В среду в 19:30 рижане на выезде в игре с «Нефтехимиком» (Нижнекамск) попытаются выбраться из болота, или прервать серию неудач.

В понедельник наше «Динамо» со счетом 2:7 уступило команде «Ак Барс» (Казань), что стало девятым проигрышем подряд. Таким образом команда установила новый антирекорд. В этих встречах рижане остались без пунктов.

По восемь проигрышей подряд в истории КХЛ у рижан было трижды, но лишь в дебютном сезоне наша команда оставалась без пунктов.

«Эту ситуацию надо решать. Из нее можно выбраться только вместе. Нет необходимости указывать на кого-то особо. Это общая ответственность и общая задача — выбраться из болота», - после предыдущей игры сказал главный тренер команды Сандис Озолиньш.

Команда «Нефтехимика» в предыдущих пяти играх имеет три победы и с 18-ю очками занимает 9-е место в Восточной конференции.

В свою очередь у рижан в этом сезоне всего 5 пунктов, из-за чего наша команда на последнем месте в Западной конференции и во всей лиге в целом.

Ранее рижское «Динамо» и «Нефтехимик» встречались в рамках чемпионата КХЛ уже 18 раз. Рижане в этих дуэлях были успешнее, на их счету 9 побед в основное время, а также по одной победе в послематчевых бросках и в дополнительное время.

Сегодняшней игрой рижское «Динамо» завершает вторую выездную серию сезона. В конце сентября будут проведены две домашние игры против команд «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и «Адмирал» (Владивосток), в которых играют латвийские защитники Артур Кулда и Оскар Бартулис соответственно.

Игры рижского «Динамо» во второй выездной серии (латвийское время)

12 сентября, Уфа (Россия), «Салават Юлаев» - «Динамо» (Рига) 2:1

14 сентября, Сочи (Россия), «Сочи» - «Динамо» (Рига) 5:1

16 сентября, Хельсинки (Финляндия), «Йокерит» - «Динамо» (Рига) 3:2

18 сентября в 19:30, Казань (Россия), «Ак Барс» - «Динамо» (Рига) 7:2

20 сентября в 19:30, Нижнекамск (Россия), «Нефтехимик» - «Динамо»