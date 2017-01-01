Британских паралимпийцев подозревают в намеренном укорачивании конечностей

Международный паралимпийский комитет (МПК) обеспокоен информацией о том, что некоторые паралимпийцы намерено преувеличивают свою инвалидность, чтобы выступать в другом, более слабом классе.

По данным ВВС, в эти махинации вовлечены британские паралимпийцы: некоторые из них делают себе операции по уменьшению конечностей, чтобы соревноваться с атлетами, у которых нет рук и ног. Также распространена практика, когда спортсмен соревнуется на инвалидной коляске, тогда как в обычной жизни ее не использует.

Журналисты отмечают, что

случаи обмана носили массовый характер, и некоторые британские спортсмены даже отказывались от соревнований, не желая находиться в неравных условиях.

«В настоящее время МПК расследует менее десяти дел, связанных с потенциальным изменением классификации тренерами и спортсменами. Тренеры и спортсмены, о которых идет речь, представляют разные национальности», - цитирует ТАСС пресс-секретарь организации МПК Крэйга Спенса.

По его словам, паралимпийцы, вина которых в махинациях с классификациями будет доказана, могут быть дисквалифицированы на два года. Чиновник отметил, что, как и у всех расследований, у данных нет точных сроков проведения.