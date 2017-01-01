«Реал» оценил своего нападающего в миллиард евро

Французский нападающий Карим Бензема продлил контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщается на сайте мадридцев.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года. По информации испанской газеты AS, зарплата футболиста увеличится. По условиям предыдущего договора, он получал 7,5 миллионов евро в год. При этом сумма отступных, прописанная в контракте, составит один миллиард евро.

21 сентября состоится пресс-конференция, на которой стороны поставят подписи под договором.

Бензема перешел в «Реал» в 2009 году из французского «Лиона». В составе мадридцев он дважды выиграл чемпионат Испании, три раза выигрывал Лигу чемпионов, два раза становился победителем Кубка Испании и дважды — Суперкубка страны.

В прошлом сезоне 29-летний француз провел 48 матчей во всех турнирах и забил 19 мячей, отдав девять голевых передач.