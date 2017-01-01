«Динамо» Рига проиграло десятый матч подряд

В среду, 20 сентября, «Динамо» Рига в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провело игру на выезде. В Нижнекамске латвийцы играли с командой «Нефтехимик». Со счетом 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) «Динамо» проиграло десятый матч подряд, всухую уступив «Нефтехимику».