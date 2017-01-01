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«Динамо» Рига проиграло десятый матч подряд

Русский TVNET/Allhockey.ru
Хоккеисты рижского "Динамо" | Фото: Zane Bitere/LETA

В среду, 20 сентября, «Динамо» Рига в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провело игру на выезде. В Нижнекамске латвийцы играли с командой «Нефтехимик». Со счетом 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) «Динамо» проиграло десятый матч подряд, всухую уступив «Нефтехимику».

В составе победителей отличились Павел Куликов и Павел Здунов. Вратарь «Нефтехимика» Илья Ежов сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 27 бросков. Таким образом, нижнекамский клуб одержал третью победу подряд.

Шайбы забросили:

1:0 Куликов (Аркалов, Хайруллин), 14:45

2:0 Здунов, 35:25

Вратари: Ежов - Питерс

Статистика матча: Броски: 50-56 ; Броски в створ: 27-27 ; Вбрасывания: 31-24 ; Блокированные броски: 16-7 ; Силовые приемы: 14-23 ; Фол против игрока: 3-5 ; Штраф: 10-6

"Динамо" (Рига) Рига
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