УЕФА утвердил формат Лиги наций

Участие в турнире примут все 55 европейских сборных. Команды распределят по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на момент завершения европейского отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

UEFA Nations League format confirmed

В лиге А выступят 12 лучших команд. Следующие 12 попадут в лигу В, следующие 15 — в лигу С, оставшиеся 16 — в лигу D. Лиги A и B составят четыре группы по три команды. В лиге C будет одна группа с 3 командами и три группы с 4. Лига D включит в себя четыре группы по 4 команды. Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года.

Победители групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года и будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Победители групп лиг В, С и D получат повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С опустятся на лигу ниже.

Лига наций призвана заменить товарищеские матчи сборных официальными и позволит им играть с равными по классу соперниками. Жеребьевка группового этапа турнира состоится 24 января 2018 года.