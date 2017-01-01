Промо матча женской сборной Украины по футболу осудили из-за сексуальных стонов

Украинский телеканал «Футбол» запустил в эфир проморолик к матчу женских сборных Украины и Хорватии, ставший причиной скандала. Видео появилось на YouTube-канале 380 V.

В начале ролика на экране появляются лица стонущих девушек, а в конце украинские футболистки хором кричат: «Мы не симулируем!»

Телеканал обвинили в сексизме, ролик сняли с эфира и удалили с официального YouTube-канала. Заметка о скандальном промо вышла на сайте BBC News. В ней приводятся цитаты людей, посмотревших видео.

«Посмотрите ролик, его концовка вас удивит. Украинское телевидение пробило дно. Никакой симуляции, все честно. Неужели нельзя заинтересовать людей спортивным мероприятием нормальными способами?» — удивился один из зрителей.

«Не нужно много ума, чтобы понять, что секс — отличный инструмент продаж, но если вы стремитесь в Европу и хотите стать прогрессивной страной, придется постараться», — отметил другой пользователь.

Матч завершился вничью 1:1.