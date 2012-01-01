СКА одержал рекордную победу в КХЛ на фоне очередного судейского скандала

Питерский СКА в четверг победил омский «Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и продлил собственный рекорд по количеству побед подряд на старте сезона.

Шайбы Сергея Калинина, Давида Рундблада и Патрика Херсли принесли невским армейцам победу над омичами со счетом 3:1. У хозяев отличился Деннис Эверберг.

Питерцы выиграли 13-й матч подряд и обновили собственный рекорд по протяженности победной серии на старте сезона. Предыдущее достижение в 12 матчей было установлено ими в 2014 году. Команда единолично лидирует в сводной таблице лиги с 36 очками.

Отметим, что в игре с «Авангардом» гости получили четыре штрафные минуты, а их соперники - 33.

Это обстоятельство не скрылось от внимания губернатора Омской области Виктора Назарова, назвавшего судейство данной встречи отвратительным.

«Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда, но, несмотря на это, «Авангард» не опустил руки, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе», - написал чиновник в Instagram.

В концовке прошлого сезона тему предвзятости арбитров в КХЛ поднимал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Президент СКА и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко в ответ заявил, что в лиге нет коррумпированного судейства. А член совета директоров одновременно и СКА и КХЛ Александр Медведев выразил мнение, что всему виной супруга Дворковича, которая болела за соперников армейцев.