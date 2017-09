Остапенко уверенно продвигается на турнире в Сеуле

За попадание в полуфинал Остапенко заработала 110 пунктов в рейтинге и 11 300 долларов США.

Уже вторую неделю Остапенко занимает 10-ю строчку в рейтинге WTA, и это ее первые соревнования в качестве теннисистки лучшей десятки. Она посеяна на турнире под первым номером и единственная из первых 50-ти спортсменок по-прежнему продолжает бороться за первое место.

В то же время Сепеде-Ройг в рейтинге на 77-м месте. Обе спортсменки уже встречались, тогда в 2015 году в Ванкувере на турнире ITF выиграла Остапенко.

В полуфинале Остапенко сразится с Луксикой Кумкхум (WTA 152 место), которая в четвертьфинале обыграла 4-й номер турнира, румынку Сорану Кирстю (WTA 52 место).

С этой соперницей Остапенко в своей карьере еще не встречалась.

It's been a ruthless display so far from Ostapenko, who enjoys a break lead in the second set #KoreaOpen pic.twitter.com/fWVHh5CK2d— WTA (@WTA) 22 сентября 2017 г.