УЕФА оштрафовал «Спартак»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал московский «Спартак» за поведение фанатов во время матча первого тура группового этапа Лиги Европы со словенским «Марибором». Об этом сообщается на сайте организации.

Сумма штрафа составила 60 тысяч евро. Также московскому клубу запретили продавать билеты на следующий гостевой матч в рамках турнира. Отмечается, что болельщики красно-белых использовали файеры и бросали на поле посторонние предметы.

16 сентября словенские СМИ сообщили, что после матча с «Марибором» был задержан один из фанатов «Спартака». Он обвиняется в нападении на полицейского. Болельщику, имя которого не сообщается, грозит от шести месяцев до пяти лет тюрьмы.

Встреча между «Марибором» и «Спартаком» прошел 13 сентября и завершилась со счетом 1:1. Команды выступают в группе Е вместе с английским «Ливерпулем» и испанской «Севильей».