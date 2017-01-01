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ФИФА представила десять лучших голов года

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена претендентов на премию Ференца Пушкаша, вручаемую автору лучшего гола 2017 года. Видеозапись появилась на YouTube-канале FIFATV.

За награду поборются десять футболистов: Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас», Испания), Алехандро Камарго («Универсидад де Чили», Чили), Дейна Кастельянос (женская сборная Венесуэлы до 17 лет), Мусса Дембеле («Селтик», Шотландия), Оливье Жиру («Арсенал», Англия), Авилес Уртадо («Тихуана», Мексика), Марио Манджукич («Ювентус», Италия), Оскарине Масулуке («Барока», ЮАР), Неманья Матич («Челси», Англия), Жорди Мбула («Барселона-Б», Испания).

Премия Ференца Пушкаша, названная в честь нападающего мадридского «Реала» 1950-х, вручается с 2009 года. Действующим обладателем награды является Фаиз Субри из малайзийской команды «Пулау Пинанг».

Шотландия ФИФА
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