Фигурист Ханю обновил собственный мировой рекорд

На турнире в канадском Монреале Ханю набрал 112,72 балла и побил свое же мировое достижение (110,95), которое было установлено в финале Гран-при 10 декабря 2015 года.

22-летний японец также является рекордсменом по количеству баллов, набранных в произвольной программе (223,20) и по сумме двух программ (330,43).

Ханю - олимпийский чемпион Сочи в одиночном катании, двукратный чемпион мира. Также японец четыре раза побеждал в финалах Гран-при и один раз - на командном чемпионате мира.

Произвольная программа у мужчин на соревнованиях в Канаде состоится 24 сентября.