Остапенко в упорнейшей борьбе дошла до финала на турнире в Сеуле

Ведущая латвийская теннисистка Алена Остапенко в труднейшем матче из трех сетов пробилась в финал на турнире серии WTA «International» в Сеуле. В воскресенье в финале она будет играть за второй важный титул в своей карьере.

Остапенко, находящаяся на 10 месте в рейтинге WTA с результатом 3-6, 6-1, 6-3 обыграла теннисистку из Тайваня Луксику Кумкхум, занимающую 155 место в мировом рейтинге.

Таким образом латвийская спортсменка в пятый раз вышла в финал на турнирах WTA. Напомним, до этого Алена лишь один раз победила в финале, но зато каком! Это была триумфальная победа в открытом Чемпионате Франции.

В финале нынешнего турнира в Сеуле Остапенко встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя, являющейся на данный момент 71 ракеткой мира.