Лавиньш и Ниживый покинули рижское «Динамо». С кем остался Озо?

На заседании Совета клуба КХЛ «Динамо» (Рига) обсуждались достижения команды в этом сезоне. На нем было принято решение прекратить сотрудничество с двумя ассистентами главного тренера команды Сандиса Озолиньша - Родриго Лавиньшем и Александром Ниживым. Вместо них в тренерский корпус вошел генеральный менеджер клуба Гиртс Анкипанс, - сообщает пресс-служба команды.

Совет выслушал отчет Озолиньша и Анкипанса, а также утвердил план действий для улучшения результатов.

Рижское «Динамо» в этом сезоне проиграло уже десять матчей подряд и занимает сейчас последнее место в КХЛ. В понедельник рижане примут на своей площадке китайский клуб из города Куньлунь «Ред Стар», в котором играет латвийский хоккеист Артур Кулда.

Сандис Озолиньш был назначен главным тренером в межсезонье, его помощниками были назначены Ниживый и Лавиньш, место генерального менеджера занял Анкипанс.

Бывший главный тренер «Динамо» Нормундс Сейейс в этом сезоне стал советником председателя клуба Юриса Савицкого.