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Остапенко выиграла турнир WTA в Сеуле

LETA
Алена Остапенко | Фото: EPA/LETA

Латвийская теннисистка Алена Остапенко в воскресенье в нелегкой борьбе завоевала титул победительницы турнира серии WTA «International», который проходил в Сеуле. Это второй столь крупный трофей в карьере теннисистки.

В финале турнира Остапенко, которая была посеяна под первым номером, обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя - 6-7 (5:7), 6-1, 6-4.

Этим летом Остапенко сенсационно выиграла открытый чемпионат Франции.

За победу в турнире серии «International» Алена получит 280 очков рейтинга WTA и на следующей неделе займет седьмое место среди лучших теннисисток мира.

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