В Москве убит легендарный советский хоккеист

Легендарный советский хоккейный вратарь Виктор Толмачев обнаружен убитым в своей московской квартире, сообщил в воскресенье «Интерфаксу» осведомленный источник.

«В квартире на Открытом шоссе было обнаружено тело Виктора Толмачева с признаками насильственной смерти», - сказал он.

По словам собеседника агентства,

правоохранительные органы уже установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве, ее личность уточняется.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова подтвердила эту информацию, не уточнив личности погибшего, но отметив, что мужчину убила его дочь. «Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении жительницы столицы 1962 года рождения. Ей предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - сказала она.

По словам Ивановой, «женщина в неустановленный следствием период времени, но не позднее 22 сентября 2017 года, находясь в квартире жилого дома по Открытому шоссе в городе Москве, совместно со своим отцом, нанесла ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки».

Представитель следствия добавила, что от полученных ранений мужчина 1939 года рождения скончался на месте. «В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сказала она.

Виктор Толмачев родился 24 августа 1939 года. В 1960-х выступал за ЦСКА и сборную СССР, в 1963-1966 годах становился чемпионом страны в составе ЦСКА. После его ухода из армейского клуба основным вратарем ЦСКА стал Владислав Третьяк.