WADA начинает проверку российской антидопинговой программы

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начнет проверку российской антидопинговой программы на этой неделе. По итогам инспекции будут вынесены рекомендации о возможной реабилитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА), говорится взаявленииWADA, опубликованном после заседания его исполнительного комитета в Париже, состоявшегося в воскресенье, 24 сентября.

В ходе заседания Исполнительный комитет заслушал доклад менеджмента WADA о соблюдении РУСАДА дорожной карты по соответствию стандартам международной организации. Этот документ был согласован РУСАДА, российским министерством спорта, Олимпийским комитетом РФ и Независимой общественной антидопинговой комиссией.

Исполком WADA «выразил полную поддержку» дальнейшего соблюдения дорожной карты, которая предусматривает три основных условия. Во-первых, Россия должна официально признать результаты расследования, обнародованные в докладе Ричарда Макларена. Во-вторых, российские власти должны предоставить доступ к пробам мочи российских атлетов, находящимся в московской антидопинговой лаборатории. Наконец, WADA должна провести проверку РУСАДА, на неделе, начинающейся в понедельник, 25 сентября. Эти критерии остаются в силе, подчеркнули в WADA.

На специальном заседании, которое состоится 24 октября, независимый комитет WADA по контролю за соответствием заслушает доклад по итогам проверки, говорится в заявлении организации. После этого комитет вынесет рекомендации по поводу возможности реабилитации РУСАДА для Совета учредителей WADA, который пройдет в ноябре.

Санкции в отношении антидопинговой системы в РФ стали следствием скандала, который разгорелся в ноябре 2015 года. Спортсменов отстранили от участия в соревнованиях, а WADA признало РУСАДА не соответствующей своим стандартам и потребовало от РФ проведения радикальных реформ.