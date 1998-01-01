В бедах рижского «Динамо» виноват только Озолиньш или же...?

Рижское «Динамо» установило новый рекорд со знаком минус - тренируемая Сандисом Озолиньшем команда проиграла уже десять матчей подряд. Логично, что в такой ситуации нужен или хирургический скальпель, или психологическая помощь, или же что-то другое. Вряд ли сейчас руководство «Динамо» удовлетворится только пластырем, пишет на латышской версии портала TVNET Янис Матулис.

Перед последним выездом только глухие не слышали, что пять поражений будут означать и... отставку Озолиньша. Какие бы решения не принимало руководство клуба, с нынешними ресурсами игроков горы свернуть невозможно, а дешевые и хорошие легионеры встречаются только в сказках.

Как бы парадоксально это ни звучало, но последние игры против «Салавата Юлаева» и «Йокерита» были такими, что могли завершиться и совсем иначе. Взять даже безнадежные 2:7 в Казани - между двумя моментами, когда в течение 19 и 40 секунд «динамовцы» пропустили четыре шайбы, команда показывала довольно связный хоккей. Но в отличие от фигурного катания, где какие-то очки можно набрать только за счет красоты, в хоккее победителей от проигравших отделяет число заброшенных и пропущенных шайб.

В Рижском «Динамо» оно довольно скорбное. Почти по всем показателям мы находимся в хвосте лиги. И это, кстати, логично: если мы последние во всей лиге, то на какую-либо хорошую статистику рассчитывать не стоит. У «Динамо» - самая плохая реализация во всей КХЛ - 5,41%, или 20 шайб после 370 бросков. В нормальной ситуации должно быть около 10%, «но разве ты не видишь, что рижане не могут забросить высокому вратарю» - так мне после каждого поражения говорит один хорошо знающий хоккейный мир человек, у наших все броски идут именно во вратаря, пишет Матулис.

По реализации большинства мы на 22 месте - 12,7% (реализовано 7 розыгрышей из 55), однако по меньшинству мы снова последние - 72,9% или 19 голов из 70. Логично, что наш основной вратарь Джастин Питерс порадоваться достижением не может, что фиксирует и статистика - 239 сейвов из 274, показатель 87,2%, в среднем за игру - 3,54 шайбы. У хорошего вратаря эти показатели обычно выше 90% и ниже 2,5 шайб, а ведь перед сезоном Питерса отмечали как... вратаря НХЛ.

О легионерах Матулис пишет следующее: не хочу быть необъективным к иностранцам, однако мне нормальными покупками кажутся только двое нападающих - Денни Кристо (4+4) и Брендон Макмиллан (2+6). Лукас Лессио - быстрый ездок, но о таких говорят - всадник без головы. Терри Гальярди за 11 матчей так и не забросил ни шайбы... О Карле Столери слышал, что «если бы он был на 10 см выше, то играл бы в НХЛ», что теперь звучит как пародия, да и бывший капитан сборной США U-20 Уильям Рен сейчас явно не один из локомотивов «Динамо». Будь у нас деньги питерского СКА или хотя бы астанинского «Бариса», отправили бы этих легионеров домой и купили бы хороших и мастеровитых... Однако деньги. Из-за них из-под носа «Динамо» ушел ни один хороший игрок. И в других клубах КХЛ играют пять (!) латвийских хоккеистов.

Знаю, пишет Матулис, что латышам нравится прославлять «серебро» «Динамо» 1998 года, но любимые друзья и товарищи! Тогда из местных «мастодонтов» были только Артур Ирбе, Александр Белявскис и Константин Григорьев, остальные - так называемые латышские стрелки (Витолиньш, Хехт, Томанс, Катлапс, Сейес, Грундманис) были бешеными псами четвертой пятерки, которые гнали вперед первую смену легионеров. С тремя-четырьмя соответствующими лиге игроками и дешевыми (слабыми!) легионерами надеяться на Кубок Гагарина или хотя бы приближение к нему - наивно. Дешевые хоккеисты не могут играть хорошо...

По сути, это даже не «Динамо-2», так как за рубежом играет наше «Динамо-1». Подсчитал состав как раз на одну команду, пишет Матулис: Каспар Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Артурс Кулда, Кристап Сотниекс, Оскар Бартулис (КХЛ), Земгус Гиргенсонс, Кристер Гулдевскис, Теодор Блюгер, Мартиньш Дзейркалс, Рудолфс Блацерс, Матис Эдмундс Кивлениекс (НХЛ, АХЛ и близкие к ним), Роналдс Кениньш, Элвис Мерзликинс, Ивар Пунненов (Швейцария), Арвид Рекис (Германия), Андрис Джериньш, Оскарс Цибульскис, Ралфс Фрейбергс, Роберт и Рихард Букартсы (Чехия). Можно сказать, что основной состав сборной Латвии и «Динамо» играет за границей, но мы неизвестно почему пытаемся конкурировать в КХЛ.

Я согласен с теми, кто говорит, что тренерский корпус «Динамо» не имеет опыта, и что Озолиньшу не помешал бы за плечами тот, кто уже прошел через подобную мясорубку. Хотя бы Анкипанс, который провел два невзрачных года в «Торпедо» у Петериса Скудры и два сезона в виде помощника Аболса в Риге. Однако также как и отсутствие опыта тренера важен фарм-клуб (прости, Лиепая, ты - фарм-клуб только на бумаге). Да, это стоит денег, однако... бедные не играют в хоккей. Нигде в мире, ставит точку Матулис.