«Заткнуться и сыграть»: Трамп поссорился со звездами спорта из-за гимна США

Как пишет RTVi, сначала Трамп высказался об NFL на встрече со своими сторонниками в Алабаме 23 сентября. В своей речи президент США призвал уводить с поля «сукиных детей», которые не встают во время исполнения гимна. Он назвал это «тотальным неуважением» к американскому наследию.

Руководитель НФЛ Роджер Гуделл в ответ опубликовал заявление, в котором говорится, что такие провоцирующие комментарии демонстрируют «неуместное отсутствие уважения [к игрокам]», отмечает ВВС.

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017