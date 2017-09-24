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«Заткнуться и сыграть»: Трамп поссорился со звездами спорта из-за гимна США

topnews.ru
Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп написал два твита. В первом он призвал американцев бойкотировать матчи NFL (Национальной футбольной лиги), пока ее игроки не начнут снова уважать свою страну. Во втором — написал, что рейтинги NFL рекордно снизились. Трамп связал это со «скучной игрой» спортсменов и с тем, что американцы избегают матчей, так как любят свою страну. Это вызвало скандал.

Как пишет RTVi, сначала Трамп высказался об NFL на встрече со своими сторонниками в Алабаме 23 сентября. В своей речи президент США призвал уводить с поля «сукиных детей», которые не встают во время исполнения гимна. Он назвал это «тотальным неуважением» к американскому наследию.

Руководитель НФЛ Роджер Гуделл в ответ опубликовал заявление, в котором говорится, что такие провоцирующие комментарии демонстрируют «неуместное отсутствие уважения [к игрокам]», отмечает ВВС.

«Роджер Гуделл из НФЛ только что попытался оправдать вопиющее неуважение, котрое некоторые игроки проявляют по отношению к нашей стране. Заставьте их вставать [во время исполнения гимна]», - написал Трамп в ответ Трамп.

Ассоциация игроков НФЛ заявила, что президент пересек черту, по сути требуя от игроков просто «заткнуться и сыграть». Президент ассоциации Эрик Уинстон сказал, что комментарии Трампа были «пощечиной героям-правозащитникам прошлого и настоящего».

Дональд Трамп США
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