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Тренер «Валенсии» получил травму во время празднования гола

Lenta.ru
Марселино Гарсия Тораль | Фото: REUTERS/Scanpix

Главный тренер испанской «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль получил травму, празднуя гол своей команды в ворота «Реала Сосьедад» в матче шестого тура чемпионата Испании.

52-летний специалист потянул заднюю поверхность бедра на последних минутах встречи, когда нападающий «летучих мышей» Симоне Дзадза забил победный мяч (3:2).

«Если травмы буду получать только я, это не проблема. Мне же не выходить на поле. Я сильно потянул мышцу и теперь немного хромаю. Нужно лучше контролировать себя», — заявил испанец.

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