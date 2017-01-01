LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода

«Динамо» Рига - «Куньлунь»: Чуда не случилось

Русский TVNET/Allhockey.ru
Фото: Edijs Pālens/LETA

В понедельник вечером, 25 сентября, рижское «Динамо» принимало на домашнем льду «Арены Рига» в рамках КХЛ китайский клуб «Куньлунь». Рижане потерпели одиннадцатое подряд поражение.

Главным героем в составе китайской команды стал Войтек Вольский, набравший 1+1.


«Динамо» Рига - «Куньлунь» - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)


Шайбы забросили:
0:1 Вольский, 8.12
0:2 Дялога (Вольский), 45.31
1:2 Евпалов (Редлихс, Липсбергс), 56.38

Вратари: Питерс - Хелльберг

Статистика матча: Броски: 49-36 ; Броски в створ: 21-17 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 25-34 ; Блокированные броски: 6-20 ; Силовые приемы: 13-12 ; Фол против игрока: 5-5 ; Штраф: 12-10

Рижское "Динамо" "Динамо" (Рига) Рига
0 Комментарии