Бриедис отдаст государственную премию подросткам

Летом Бриедис победил немца Марко Хука и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в первой тяжелой весовой категории. По законодательству Бриедису государственная премия не полагается, однако в обществе начались активные дискуссии по поводу этого значимого достижения, и уже через неполные две недели правительство решило наградить Бриедиса суммой в 28 458 из средств на непредвиденные расходы. Награда идентична той, что получают за титул чемпиона мира в олимпийских видах спорта.

Двумя месяцами позже идентичную премию получила и теннисистка Алена Остапенко, победившая на Открытом чемпионате Франции, но часть общества была неудовлетворена, посчитав, что Бриедис и Остапенко - профессиональные спортсмены, которым государство платить не должно.

Зепс в интервью раскрыл, что Бриедис начал зарабатывать только после дуэли с Хуком, которая стала для него 22-й в профессиональной карьере.

«В момент, когда боксеры выходят на большой рынок профессионалов - в Англии, Германии, Америке - они подписывают договора с промоутерами. Эти организации проводят бои и продают права на показ телевидению. Так заработываются деньги. Молодому боксеру, подписывая договор с промоутером, волноваться не о чем. В него вкладывают деньги с мыслью, что все вернется в виде процентов. Боксеру оплачивают расходы на бои, лагеря. Так боксер растет, становится интересным телевидению, люди готовы платить за него деньги», - рассказал Зепс, отметив, что в начале карьеры в Латвии у Бриедиса не было ни одного промоутера.

«Сначала Майрису предлагали возможность подписать договор в России, но в комплекте с российским гражданством.

Было и не особо выгодное немецкое предложение», - сказал Зепс. «Этот путь, пока Майрис стал интересным телевидению и начал зарабатывать деньги, нам нужно было обеспечивать самим. Это было самым сложным участком. Бокс - не дешев. Чтобы Майрис дошел до того, где он сейчас, пришлось вложить более полумиллиона евро. Это только и единственное спонсорские деньги. У Майриса не было поддержки ни государства, ни самоуправлений».

Зепс надеется, что после боя с Хуком команде латыша больше не нужно самой вкладывать деньги, так как Бриедис как чемпион мира стал интересен телевидению, которое готово платить промоутерам, а они - готовы платить Бриедису.

Поэтому Бриедис решил пожертвовать полученные от государства деньги людям, которым они нужны больше. «Майрис эти деньги - более 20 000 евро после уплаты налогов - решил пожертвовать на благотворительность, подросткам. Он регулярно поддерживает различные инициативы подростков».