Из-за большого спроса открывают дополнительные места на бой Бриедиса

Из-за большого спроса в «Арене Рига» в субботу будут открыты дополнительные места на бой латвийского боксера Майриса Бриедиса против кубинца Майка Переса, который пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии, сообщает LETA со ссылкой на представителей спортсмена.

В «Билешу сервисс» дополнительно поступят в продажу 500 сидячих мест.

Ожидается, что Бриедис в субботу на ринг отправится при заполненной арене, и это станет самым посещаемым спортивным мероприятием в Латвии, связанным с боксом.

На этой неделе у боксера предусмотрены различные публичные мероприятия, в том числе во вторник в 12:00 в торговом центре Domina Shopping можно будет наблюдать за открытой тренировкой Переса и Бриедиса на специально установленном боксерском ринге.

«Когда я начал заниматься боксом, то мог только мечтать, что однажды отправлюсь на ринг при полных трибунах «Арены Рига». Сейчас я с нетерпением жду субботу и надеюсь увидеть поддержку и во вторник на открытой тренировке, чтобы Перес заранее почувствовал, что его будет ждать в субботу в арене», - отметил Бриедис.

Билеты на субботнюю игру в ограниченном количестве будут доступны в кассах «Билешу сервисс» по цене от 20,60 евро.

Победитель субботней дуэли встретится в полуфинале украинцем Александром Усиком, который в своем четвертьфинале выиграл у немца Марко Хука.

В субботу Бриедис будет защищать свой чемпионский пояс WBC, а в борьбе против Усика выяснится будущий владелец принадлежащего сейчас Усику пояса WBO. В финале Бриедис может претендовать на все боксерские титулы.