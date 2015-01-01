Хоккеисты СКА одержали 15-ю победу подряд в чемпионате КХЛ

Хоккеисты санкт-петербургского СКА на выезде обыграли астанинский «Барыс» и одержали 15-ю победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Армейцы с берегов Невы не знают поражений с начала сезона.

Встреча, прошедшая в понедельник в Астане, завершилась победой СКА со счетом 4:1. Дубль в составе армейцев сделал Сергей Калинин, по одной шайбе забросили Патрик Херсли и Александр Барабанов. Автором единственной шайбы «Барыса» стал Кирилл Полохов.

СКА лидирует в Западной конференции с 42 очками после 15 туров и может продлить свою серию 27 сентября в выездном матче против новосибирской «Сибири».

На прошлой неделе в матче с омским «Авангардом» питерцы побили собственный рекорд по количеству побед подряд на старте сезона. Предыдущее достижение в 12 матчей было установлено ими в 2014 году.



Между тем, с другой стороны турнирной таблицы находится рижское «Динамо», которое проиграло уже 11 матчей подряд.