Президент «Ювентуса» отлучен от футбола за махинации с билетами

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли отстранен от футбольной деятельности на один год за махинации, связанные с продажей билетов. Сам клуб был оштрафован Федерацией футбола Италии (FIGC) на 300 тысяч евро.

Как утверждает портал Football Italia, босса «Старой синьоры» обвинили в том, что он помогал продавать билеты представителям фанатских объединений - некоторые из них связаны с организованной преступностью.

Аньелли нарушил две статьи кодекса FIGC, который регулирует работу менеджеров.

Обвинение требовало для президента 2,5 года дисквалификации, а для туринского клуба - два матча без зрителей.

Кроме этого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос нахождения специалиста в исполнительном комитете УЕФА, членом которого от Ассоциации европейских клубов (ECA) он был утвержден только 20 сентября.

После шести туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Наполи» лишь по дополнительным показателям. В минувшем сезоне туринский клуб стал чемпионом Италии, выиграл Кубок страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов.