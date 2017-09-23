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Вторжение белки в футбольный матч повеселило Сеть

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/ScanPix

В США в разгар футбольного матча на поле выбежала белка. Животное преодолело большую дистанцию прежде чем остановиться от испуга и усталости, передает The Mashable.

Футбольных фанов вид белки на поле привел в восторг и возбуждение. А футбольный комментатор принялся описывать маневры зверька в микрофон.

Видео в короткое время стало вирусным, вызвав интерес десятков тысяч пользователей, а также СМИ.

США
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