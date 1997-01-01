Поклонники худшей команды мира потребовали от нее перестать побеждать

Болельщики бразильского футбольного клуба «Ибис», официальный слоган которого звучит как «Худшая команда мира», недовольны тем, что их любимцы начали побеждать.

Как передает канал Eurosport, «Ибис», выступающий в чемпионате второго дивизиона штата Пернамбуку, 24 сентября с минимальным счетом одолел соперников из «Ферровьярио до Кабо».

Эта победа стала для команды третьей подряд. Если она выиграет и следующий матч, то побьет свой рекорд, установленный в 1997 году.

В связи с этим группа не лишенных самоиронии фанатов «Ибиса» потребовала прекратить победную серию и вновь начать проигрывать.

«Люди расстроены, болельщики в шоке. Если «Ибис» выиграет и следующий матч, то мы не знаем, что делать дальше. Все просят, чтобы уволили тренера, чтобы президент ушел. Они явно хотят вывести людей на улицу», - цитирует болельщиков портал Globo Esporte.

Следующая игра «Ибиса» во втором дивизионе лиги штата Пернамбуку состоится 1 октября.