Бриедис: хочу доказать, что мы - боевой народ

Майрис Бриедис на ожидаемом в субботу в «Арена Рига» бое четвертьфинала боксерской суперсерии хочет добиться того, чтобы латышей в мире знали не только как хороших певцов и танцоров, но и как боевой народ, в среду на пресс-конференции сказал спортсмен.

Бриедис в субботу в рамках боя в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 кг) встретится с кубинцем Майком Пересом. Победитель боя выйдет в полуфинал суперсерии, где проведет бой против украинца Александра Усика.

«Я голоден - как в прямом, так и в переносном смысле, главным образом, я испытаю голод к бою. В вес вошли хорошо, слушал то, что говорил тренер. Главное, хорошо себя чувствовать в субботу», - сказал лучший боксер Латвии.

В субботу арена должна быть переполнена. Из-за спроса организаторам пришлось выпустить в торговлю еще 500 билетов. Ожидается присутствие 10 000 зрителей, о матче расскажут около 80 СМИ, 25 их которых будут зарубежными.

В свое время Бриедис сказал, что его допинг - это народ Латвии. «Это большая проверка как для меня, так и для нашего народа. Такой турнир в Латвии и в мире проходит впервые. Это большая часть, что бой пройдет на нашей земле», - сказал боксер.

«Конечно, больше число зрителей окажет давление, но без этого не было бы ответственности, которая дает стимул тренироваться. Я хочу доказать, чтобы в мире нас знали не только как хороших певцов и танцоров, но и как боевой народ», - отметил Бриедис.

Тренер Бриедиса Сандис Клейнс отметил, что проделана огромная работа как в плане спорта, так и тактики. Латвийского боксера в субботу ждет встреча с левшой.

«Мы провели хороший лагерь - пробоксировали сотни раундов. Сделали работу большого объема, анализируя соперника. Специально подбирали парнтеров по спаррингу. Считались с очень серьезным боем, у Петерса большой опыт», - сказал Клейнс.

Мировая серия бокса - не проходивший ранее турнир, в котором в формате выбывания участвуют восемь лучших боксеров планеты в первой тяжелой категории.