«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, у которых дубль оформил Ромелу Лукаку (4', 26'), по разу отличились Антони Марсьяль (18' пен) и Генрих Мхитарян (57'). Гол престижа армейцев в концовке провел 19-летний полузащитник Константин Кучаев (90'), для которого этот мяч стал дебютным в составе красно-синих.

«Если у нас и был какой-то план, он рухнул с первым пропущенным мячом. Уровень игры очень сильно упал, мы не успевали. Моментами «Манчестер Юнайтед» имел очень большое преимущество. Да, мы можем говорить, что класс этой команды очень высокий», - цитирует резюме наставника армейцев Виктора Ганчаренко пресс-служба ЦСКА.

Грубые ошибки защитников привели к самому крупному домашнему поражению армейцев в основном раунде Лиги чемпионов, а голкипер москвичей Игорь Акинфеев пропустил в 41-й еврокубковой игре подряд.

В параллельном матче группы швейцарский «Базель» на своем поле разгромил португальскую «Бенфику» со счетом 5:0. В квартете А после двух туров лидирует «Манчестер Юнайтед» - 6 очков при разнице мячей 7:1, далее идут «Базель» (3), ЦСКА (3), «Бенфика» (0). В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко примут швейцарский «Базель».