Питерский СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ на выезде со счетом 3:0 одолел новосибирскую «Сибирь» и продлил свою рекордную победную серию до 16 матчей.

Голами в составе СКА отметились Сергей Широков (14:56), Максим Карпов (21:05) и Патрик Херсли (43:51). Стоит отметить, что Херсли забил уже в шестом матче подряд и установил рекорд клуба среди полевых игроков по продолжительности голевой серии, пишет NEWSru.com.

Таким образом, команда Олега Знарка в этом сезоне не потерпела пока ни одного поражения и приблизилась к рекорду КХЛ, установленному омским «Аваенгардом» в сезоне 2010-2011 годов. Тогда омичи одержали на старте сезона 18 побед подряд.

Питерский СКА одержал 16-ю победу подряд на старте чемпионата КХЛ