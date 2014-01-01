Сандис Озолиньш оставил должность главного тренера рижского «Динамо»

Совет клуба назначил исполняющим обязанности главного тренера Гирта Анкипанса, который также является генеральным менеджером клуба.

Напомним, рижское «Динамо» проиграло уже 12 игр подряд, что является антирекордом клуба. С пятью очками после 16 матчей команда занимает последнее место во всей лиге.

45-летний Озолиньш был назначен тренером «Динамо» в конце мая этого года. Это стало первым опытом хоккеиста у руля команды.

Часть прошлого сезона Озолиньш работал ассистентом главного тренера клуба Нормунда Сейейса.

Он заявил о завершении карьеры игрока в 2014 году, на тот момент он являлся капитаном рижского «Динамо».

Ранее от должностей были освобождены ассистенты Озолиньша Родриго Лавиньш и Александр Ниживий, а помощником главного тренера стал Анкипанс.