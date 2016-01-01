Россия объявила в международный розыск информатора WADA

Россия объявила бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в международный розыск. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщила пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, суд 21 сентября издал постановление о заочном аресте Родченкова. Следствие вменяет ему в вину злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Вердикт об аресте уже обжаловала защита экс-главы лаборатории.

Точное местонахождение Родченкова не раскрывается. Известно лишь, что в январе 2016 года он уехал в США.

Информатор WADA

Российский химик и специалист по выявлению допинга подал в отставку с поста главы лаборатории в Москве после обвинений со стороны независимой комиссии WADA в умышленном уничтожении в сентябре 2015 года более тысячи проб с целью сокрытия применения допинга российскими спортсменами.

Весной 2016 года он рассказал The New York Times, что использование допинга в ходе Олимпиады в Сочи осуществлялось в рамках госпрограммы, а в подмене «грязных» проб атлетов участвовали российские спецслужбы. Вскоре после этого Всемирное антидопинговое агентство инициировало расследование в отношении российских спортсменов. Десятки атлетов, которых подозревали в применении запрещенных веществ, были отстранены от участия в международных соревнованиях.

Следственный комитет России (СКР) завел на Родченкова уголовное дело.