По данным издания, в четверг было созвано экстренное собрание руководителей команды, на котором было принято решение расстаться с ее наставником.

Позднее на официальном сайте команды было опубликовано подтверждение информации о кадровых изменениях в тренерском штабе.

Поводом для увольнения Анчелотти стало поражение мюнхенцев со счетом 0:3 от французского ПСЖ в гостевом матче

группового турнира Лиги чемпионов, после которого председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге призвал подчиненных сделать серьезные выводы.

"Я хотел бы поблагодарить Карло за совместную работу и сожалею о таком развитии событий. Карло - мой друг, он им и останется. Но мы должны были принять профессиональное решение ради блага "Баварии", - заявил Румменигге.

58-летний итальянский тренер работал с командой с 2016 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат и дважды Суперкубок страны. Его контракт был рассчитан до конца сезона-2018/19.

Клуб возглавил помощник Анчелотти Вилли Саньоль.

По данным СМИ, в качестве преемника на длительную перспективу называются бывший тренер «Боруссии» из Дортмунда Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн из «Хоффенхайма».