Лучший бомбардир «Манчестер Сити» сломал ребро по вине голландского таксиста

29-летний аргентинец в четверг вечером ехал на такси в аэропорт после посещения концерта колумбийского певца Малумы в Амстердаме, когда водитель потерял контроль над автомобилем и врезался в столб.

В результате аварии футболист сломал ребро. Отмечается, что от больших повреждений его спас ремень безопасности.

#Video Las primeras imágenes que llegan desde Holanda: el goleador argentino sufrió un grave accidente. https://t.co/rkzno9HO5z— SportsCenter (@SC_ESPN) 29 сентября 2017 г.

Как сообщает пресс-служба команды, в пятницу лучший бомбардир «Сити» пройдет в клубе углубленное медицинское обследование.

По предварительным данным, из-за повреждения аргентинец выбыл из строя на шесть-восемь недель, а значит, не сможет помочь национальной сборной в двух оставшихся матчах отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против сборной Перу (5 октября) и команды Эквадора (10 октября).

В нынешнем сезоне Агуэро в составе «горожан» забил семь мячей в восьми матчах. Он перешел в «Манчестер Сити» в 2011 году и выиграл с командой два титула чемпиона Англии. В его активе также золото Олимпиады 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014.