Латвийский футболист Руднев по личным причинам завершил карьеру

Латвийский футбольный нападающий Артем Руднев по личным причинам досрочно прекратил сотрудничество с клубом «Koln» немецкой бундеслиги и сообщил о завершении карьеры.

У 29-летнего Руднева был в силе договор до 31 июня 2019 года, однако из-за личных причин он попросил контракт разорвать.

«Согласились с желанием Артема. Он хочет полностью отдаться личной ситуации. Мы поддерживаем его решение и более подробно комментировать не будем. Благодарим Артема за его достижения в футболке «Koln» и желаем всего наилучшего», - заявил в сообщении клуба исполнительный директор Йорг Шмадтке.

В бундеслиге и розыгрыше кубка Германии Руднев провел в составе «Koln» 22 игры, забил четыре гола и сделал четыре результативных передачи.