«Барселоне» предрекли переезд в другую лигу после отделения Каталонии

«Барселона» сможет выступать в чемпионатах Англии, Франции или Италии в случае получения Каталонией независимого статуса. Об этом сообщил министр спорта области Жерар Фигерас, слова которого приводит Mirror.

«Сейчас есть клубы из других стран, выступающие в испанских лигах. Например, команды из Андорры играют в баскетбольном и футбольном чемпионатах. «Монако» играет во Франции, в Англии есть валлийские клубы. Я не думаю, что УЕФА будет против того, что еще один клуб будет выступать в лиге другой страны», — заявил Фигерас.

6 сентября парламент Каталонии принял закон о референдуме, позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу о независимости. Область на северо-востоке Испании стремится к отделению от королевства. В 2014-м году местный парламент проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство депутатов, устанавливала срок в полтора года, в течение которого регион должен получить независимость.

«Барселона» — клуб из столицы Каталонии. Сине-гранатовые 24 раза становились чемпионами Испании, 29 раз выигрывали национальный Кубок, также на их счету пять побед в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне команда лидирует в Примере, одержав шесть побед в шести матчах.