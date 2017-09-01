В переполненной «Арена Рига» Бриедис встретится с Пересом

В полночь в «Арена Рига» на ринг выйдет Майрис Бриедис, который проведет четвертьфинальный матч мировой суперсерии бокса против проживающего в Ирландии кубинца Майка Переса. Бой пройдет в рамках небывалого ранее турнира, главный трофей которого назван в честь легендарного Мухаммеда Али. Жизнь победителя изменится, так как он станет миллионером.

«Арена Рига» откроет свои двери уже в 19 часов, так как всего запланировано 10 боев, а кульминация наступит в полночь, когда в ринге сойдутся Бриедис и Перес.

В девяти боях разогрева примут участие шесть латвийских боксеров - Артем Рамлавс, Андрей Покумейко, Евгений Алексеев, Николай Гришунин, Рейнис Рогозовс и Андрей Подусов. С 21 часа на платформе «Viaplay» начнется прямая трансляция мероприятия.

Апогеем вечера станет бой Бриедиса и Переса, который пройдет в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 кг), и победитель выйдет в полуфинал суперсерии, где встретится с украинцем Александром Усиком.

В пятницу на официальном взвешивании вес Бриедиса составил 90,1 кг, Перес немного легче - 89,5 кг. И это несмотря на то, что ранее ходили слухи, что вес кубинца составляет 5 кг выше нормы.

Бриедису тоже нелегко далось достижение нужного веса. Еще 1 сентября он в своем профиле в «Instagram» опубликовал видно, на котором видно, что его вес составлял 97 кг. За месяц спортсмен потерял почти 7 килограммов!

30 day weigh-in - 97kg @wbsuperseries A post shared by Mairis Briedis (@mairisbriedis) on Aug 31, 2017 at 10:32pm PDT

Не зря в среду на пресс-конференции Бриедис сказал, что изголодался. «Я изголодался - как в прямом, так и в переносном смысле, главным образом, по бою. В вес вошли хорошо, слушал сказанное тренером. Главное, хорошо себя чувствовать в субботу», - сказал лучший боксер Латвии.

В пятницу Перес подошел к процедуре взвешивания с юмором, он приехал с пирожным и демонстративно съел кусок перед тем, как встать на весы. «Кто-то говорил, что я вешу на 5 кг выше нормы. Поэтому и съел пирожное, они в Латвии очень вкусные».

Букмекеры фаворитом боя уверенно считают Бриедиса, однако впервые латвийскому боксеру придется встретиться в ринге с левшой. Перес ранее дрался в тяжелых весах, поэтому имеет сильный удар.

Главный организатор мировой суперсерии бокса и автор идеи Калле Зауэрланд в интервью TVNET рассказал, что победитель дуэли заработает больше денег, чем ранее за всю карьеру и станет миллионером. Победитель получит вдвое больше денег, чем проигравший.

Точную сумму денежного фонда организаторы раскрывать не захотели, однако победитель боя получит примерно миллион евро, проигравший - половину, победитель всей суперсерии - примерно 7-8 миллионов.

Напомним, 32-летний Бриедис в течение карьеры победил во всех 22 боях, в 18 их которых - нокаутом. Последнюю дуэль он провел 1 апреля, когда по решению судей в 12 раундах победил Макро Хука и стал первым латвийским боксером, который получил чемпионский пояс в одной из престижнейших категорий - WBC.

Перес - чемпион мира 2004 года среди юниоров, а в профессиональном ринге 31-летний боксер одержал 22 победы, 14 из которых нокаутом, один поединок завершил вничью и потерпел два поражения. Прошлый бой он провел в июне, где за 29 секунд нокаутировал словака Виктора Бискака.