Севастова в невероятном матче уступила Марии Шараповой

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в субботу в первом круге турнира серии «Premier» в Пекине в упорнейшем матче со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 6:7 (7:9) уступила россиянке Марии Шараповой, которая таким образом взяла реванш за поражение на US Open. Тяжелейший матч продолжался три часа и восемь минут.

Стоит отметить, что в третьем сете Севастову от победы отделял всего один мяч - на тай-брейке она повела 6:5, но матчбол взять не сумела.

На данный момент Севастова занимает в международном рейтинге WTA 18-е место, тогда как Шарапова расположилась на 104-й строчке.

Это поражение стало для спортсменки из Латвии уже третьим подряд.

Предыдущий раз соперницы встречались на Открытом чемпионате США, и тогда сильнее оказалась Севастова, победившая со счетом 5:7, 6:4, 6:2.