Квалификация Гран-при Малайзии осталась за Хэмилтоном

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Малайзии. Британец проехал свой самый быстрый круг за 1 минуту 30,076 секунды и в 70-й раз в карьере завоевал поул-позишн.

«Для Малайзии этот этап станет последним, но я никогда не видел здесь такой поддержки, такого количества болельщиков, - приводит слова Хэмилтона Motorsport-Magazin. - Мы не знали, как все пойдет сегодня. На тренировках Феттель был очень быстр, но нашим инженерам удалось переломить ход ситуации в свою пользу. Я удивлен, что смог завоевать поул, но я счастлив».

Вторым стал Кими Райкконен из «Феррари» (+0,045), а тройку замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,465). Добавим, что механики «Феррари» не успели закончить работу по замене двигателя до начала квалификации Себастьяну Феттелю, и в итоге немец будет стартовать с последней позиции.

Гонка Гран-при Малайзии состоится в воскресенье.