Майрис Бриедис победил Майка Переса и защитил чемпионский титул

В ночь на воскресенье в забитой до отказа «Арена Рига» состоялся четвертьфинал мировой суперсерии бокса, в котором латвийский боксер Майрис Бриедис одержал победу над кубинцем Майком Пересом, вышел в полуфинал турнира, а также защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Кроме того, одержанная победа обогатит латвийца примерно на 1 миллион долларов.

Победу Бриедису присудили все трое судей - 116:110, 115:111, 114:112.

В полуфинале латвийскому боксеру предстоит встретиться с украинцем Александром Усиком.

Отметим, что Бриедис выглядел лучше на протяжении всего боя - его удары чаще достигали цели, кроме того, несмотря на активность Переса, латвиец удачно оборонялся и не допускал ошибок.

Бриедис защитил свой чемпионский пояс WBC, а в следующем бою с Усиком будет разыгран принадлежащий украинцу пояс WBO. В свою очередь в финале Бриедис сможет претендовать на все титулы.

Перед боем вес Бриедиса составлял 90,1 килограмм, тогда как Перес был на 600 грамм легче.

На данный момент 32-летний Бриедис провел в профессиональной карьере 23 боя, одержал 23 победы, 18 из которых - нокаутом. Прошлый бой он провел 1 апреля в Дортмунде, где оказался сильнее местного фаворита Хука и стал первым латвийским боксером, получившим чемпионский пояс в одной из самых престижных категорий - WBС.