Майрис Бриедис рассказал о своих впечатлениях после боя

В ночь на воскресенье в забитой до отказа «Арена Рига» состоялся четвертьфинал мировой суперсерии бокса, в котором латвийский боксер Майрис Бриедис одержал победу над кубинцем Майком Пересом.

Позже состоялась пресс-конферения, на которой Бриедис рассказал: «Ничего не получилось из того, что хотел сделать. Борьба не была трудной, скорее неудобной. Надо продолжать работать, чтобы приготовиться к следующему бою».

В полуфинале латвийскому боксеру предстоит встретиться с украинцем Александром Усиком.

"Мы смотрели как Усикс боксировал с Хуком. Надо много работать, тренировки начнем в ближайшее время, - добавил Бриедис. - "Благодарю болельщиков за свою победу. Мы это сделали вместе. Перепишем латвийскую историю".

«Был план уже с первого раунда «нажать» на Переса и контролировать бой. В начале не удалось найти подходящую дистанцию. Были забыты те удары, которые мы приготовили. После 7 раунда Майк, как опытный боксер, мешал Марису бороться», - отметил тренер Сандис Клейнс.

Как уже сообщал наш портал, Бриедис вышел в полуфинал турнира, а также защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Кроме того, одержанная победа обогатит латвийца примерно на 1 миллион долларов.

Победу Бриедису присудили все трое судей - 116:110, 115:111, 114:112.

В полуфинале латвийскому боксеру предстоит встретиться с украинцем Александром Усиком.

На данный момент 32-летний Бриедис провел в профессиональной карьере 23 боя, одержал 23 победы, 18 из которых - нокаутом. Прошлый бой он провел 1 апреля в Дортмунде, где оказался сильнее местного фаворита Хука и стал первым латвийским боксером, получившим чемпионский пояс в одной из самых престижных категорий - WBС.