Футбольный матч «Барселоны» прошел без зрителей

Матч футбольных «Барселоны» и «Лас-Пальмаса» прошел за закрытыми дверями. Это связано с столкновениями полиции с желающими принять участие в референдуме в Каталонии.

Футбольный матч чемпионата Испании между «Барселоной» и командой «Лас Пальмас» из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария прошел без зрителей в воскресенье, 1 октября, после того, как в Барселоне начались столкновения между полицией и желающими принять участие в референдуме о независимости Каталонии. Ранее начало матча было отложено из-за неспокойной обстановки в городе. «Барселона» выиграла у «Лас-Пальмаса» со счетом 3:0.

На предматчевую тренировку игроки «Барселоны» вышли в спортивной форме, окрашенной в цвета движения в поддержку независимости Каталонии. Лионель Месси, немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген (Marc-Andre ter Stegen) и прочие игроки тренировались в форме с флагом каталонских сепаратистов. После начала игры футболисты переоделись в традиционную форму.

«Футбольный клуб «Барселона» осуждает события, имевшие сегодня место в Каталонии, ставящие целью оградить граждан от выражения своего демократического права на свободное волеизъявление», - говорится в заявлении клуба, опубликованного на официальном сайте. «С учетом исключительности событий, совет директоров принял решение, что игра ФК «Барселона» против «Лас-Пальмаса» будет сыграна за закрытыми дверями, следуя отказу Профессиональной футбольной лиги перенести встречу», - указывается в заявлении клуба.

Испанское правительство направило в Каталонию тысячи полицейских, чтобы помешать проведению голосования. Свое решение они объясняют тем, что и референдум о независимости региона, и его самоопределение противоречат конституции, в соответствии с которой Испания является неделимой и единой страной.