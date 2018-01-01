Жерар Пике готовится покинуть сборную Испании, почувствовав себя каталонцем

Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике заявил, что чувствует себя каталонцем как никогда ранее, и если это вызывает проблему, то он готов покинуть национальную сборную Испании.

В воскресенье в Каталонии проходил референдум по вопросу выхода региона из состава Испании. Мадрид считает референдум незаконным. Полиция и гвардия применили силу к сторонникам выхода из состава страны. Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 761 пострадавшем.

«Я думаю, что могу продолжить выступление за сборную, потому что в Испании много людей, которые не согласны с тем, что происходило сегодня и верят в демократию, - цитирует Пике пресс-служба «Барселоны«. - Но

если в руководстве считают, что я являюсь проблемой, то я готов покинуть сборную до 2018 года».

В воскресенье «Барселона» победила «Лас-Пальмас» в матче седьмого тура чемпионата Испании со счетом 3:0. По решению совета директоров «Барселоны», матч прошел при пустых трибунах. Об этом было объявлено лишь за 25 минут до начала игры.

«Это был очень трудный день. Фото полиции и Гражданской гвардии говорят сами за себя. Я сейчас чувствую себя каталонцем больше, чем когда-либо. Я горжусь поведением жителей Каталонии. Голосование - это их право, которое нужно отстаивать», - заявил Пике.

Ранее сообщалось, что при признании независимости Каталонии «Барселона» выйдет из числа участников чемпионата Испании и попытается получить право играть в чемпионате Италии, Франции или Англии.





