Капитаном «Динамо» Рига стал Микс Индрашис

27-летний нападающий Микс Индрашис, проводящий в составе рижского «Динамо» шестой полноценный сезон, стал новым капитаном команды, об этом сообщается на сайте команды.

Индрашис - лучший бомбардир рижского «Динамо» в нынешнем сезоне. Его ассистентами назначены: Микелис Редлихс, Гинтс Мейя, Георгий Пуяц и Колтон Гиллис.

Напомним, что в конце сентября легендарный латвийский защитник

Сандис Озолиньш по обоюдному согласию оставил должность главного тренера рижского «Динамо».

45-летний Озолиньш был назначен тренером «Динамо» в конце мая этого года. Это стало первым опытом хоккеиста у руля команды.

Совет клуба назначил исполняющим обязанности главного тренера Гирта Анкипанса, который также является генеральным менеджером клуба.

Рижское «Динамо» проиграло уже 12 игр подряд, что является антирекордом клуба. С пятью очками после 16 матчей команда занимает последнее место во всей лиге.