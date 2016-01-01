Первой ракеткой России впервые в карьере стал Андрей Рублев

Андрей Рублев впервые в карьере стал первой ракеткой России. 19-летний спортсмен занял самое высокое место среди соотечественников в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Ранее этот титул носил 21-летний Карен Хачанов.

На прошедшей неделе Хачанов проиграл во втором круге на турнире ATP в китайском Чэнду, где одержал победу в 2016 году. Не сумев защитить добытые очки, он опустился с 32-го на 42-е место в мировом рейтинге.

Рублев в Чэнду также уступил во втором круге, но потерял только две позиции и опустился на 39-е место.

Третий по силе россиянин Даниил Медведев потерял две строчки и занимает 64-ю позицию. В первой сотне мировой табели о рангах также присутствуют Андрей Кузнецов (87-е место) и Евгений Донской (89).

В первой десятке изменений не произошло. Мужской рейтинг по-прежнему возглавляет испанец Рафаэль Надаль, которого преследует его извечный соперник швейцарец Роджер Федерер. Замыкает тройку британец Энди Маррей.