Рижское «Динамо» попытается в матче с ЦСКА попытается прервать серию поражений

Во вторник рижское «Динамо» матчем против московского ЦСКА начнет очередную выездную серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Впервые в роли главного тренера клуба выступит Гирт Анкипанс, в свою очередь помогать ему будут Эдгар Масальскис и Айгар Ципрусс. Начало матча - 19:30.

На данный момент «Динамо» переживает рекордную 12-матчевую серию поражений, в результате которой свой пост покинул Сандис Озолиньш, и теперь исполняющим обязанности главного тренера назначен Анкипанс, который также является генеральным менеджером клуба.

Ранее руководство «Динамо» уволило ассистентов Озолиньша Родриго Лавиньша и Александра Ниживия. В свою очередь Анкипанс своими помощниками выбрал Масальскиса и Ципруса.

Кроме того, в команде произошла и смена капитана - теперь эти обязанности возложены на Микса Индрашиса. В свою очередь его ассистентами стали Микелис Редлихс, Колтон Гиллис, Гинтс Мейя и Георгий Пуяц, которые будут меняться, так как всего ассистентов может быть три.

Сегодня же рижанам предстоит встретиться с ЦСКА, которое в 14 матчах набрало 29 очков и занимает в Западной конференции 4-е место.

При этом «Динамо» за 16 игр сумело набраться всего 5 очков и прочно занимает последнее место во всей лиге.

Между собой клубы в рамках чемпионата КХЛ встречались 25 раз. В основное время москвичи победили 13 раз, тогда как рижане - только пять.

В четырех из шести матчей, закончившихся серией буллитов, сильнее оказались россияне. В овертайме матч заканчивался всего один раз - и тогда снова сильнее было ЦСКА.

Следующий матч рижское «Динамо» проведет в четверг, когда на выезде сыграет с подмосковным «Витязем».