Братьям Порзиньгиса запретили возвращаться в США

Братьям звезды НБА и нью-йорского «Knicks» Кристапа Порзиньгиса - Яниса и Мартиньшу - запрещен въезд в США в связи с проблемами с рабочей визой, сообщает зарубежные СМИ.

США потребовали подтверждение того, что для Кристапа оба брата важны. Как известно, Янис - агент Кристапа, а Мартиньш - менеджер. Во время баскетбольного сезона они все находятся в Нью-Йорке, США.

«Надеюсь, что их [рабочие визы] пожтвердят. Я думаю, все получится, но это займет больше времени чем планировалось», - заявил изданию «The New York Daily News» сам Кристап.

Порзиньгис многократно признавался, что его братья - его лучшие друзья, а семья у спортсмена стоит на первом месте.