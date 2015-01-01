Роналду не исключил, что в будущем попробует силы в боксе

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что через 10 лет может начать боксерскую карьеру по примеру бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда, сообщает ТАСС.

Шутливые слова португальца приводит британская газета The Telegraph.

«Через десять лет мне будет тяжело играть в футбол. Может быть, я буду боксером, как ты», - заявил четырехкратный обладатель «Золотого мяча» своему бывшему одноклубнику, гостившему в его доме в Мадриде.

38-летний Фердинанд ранее заявил о намерении дебютировать на боксерском ринге. Он хочет провести один бой, после чего решит, начинать ли ему профессиональную карьеру.

Криштиану Роналду ранее заявлял, что планирует играть в футбол минимум до 2020 года, когда ему исполнится 35 лет. По его мнению, если внимательно следить за собой и правильно тренироваться, то можно играть на высоком уровне и в 40 лет.

Фердинанд завершил свою футбольную карьеру в мае 2015 года, после того как от рака груди скончалась его супруга Ребекка Эллисон. Он воспитывает троих детей, и занятия боксом помогали ему пережить горе.





