Олимпийский стадион в Пхенчхане снесут после закрытия Игр-2018

В южнокорейском Пхенчхане заканчивается строительство главной арены зимней Олимпиады 2018 года, на которой пройдут церемонии открытия и закрытия соревнований 9 и 25 февраля будущего года.

Пятиугольная арена представляет собой временную конструкцию на 35 тысяч зрителей, которая будут снесена по окончании Олимпиады. Позже на месте стадиона появится музей Игр-2018 и объекты досуга, сообщает NBC.

Изначально организаторы Игр хотели в целях экономии провести обе церемонии на большом стадионе в другом городе, но жители Пхенчхана выступили резко против этой идеи.

В Южной Корее постоянно обсуждают вопросы содержания объектов инфраструктуры, которые останутся невостребованными после окончания соревнований.

Хозяев зимнего спортивного форума также смущают огромные затраты на проведение турнира, которые по ходу подготовки возросли с 7 до 12 млрд долларов.