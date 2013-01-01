13 поражение рижского «Динамо». Ну хоть один балл взяли

Сегодня в регулярном чемпионате Континетальной хоккейной лиги наш клуб «Динамо» (Рига) встречался на выезде с одним из сильнейших конкурентов - Московским «ЦСКА». И снова поражение.

Впервые в роли главного тренера выступал один из знаменитых в бывшем игроков команды Гиртс Анкипанс, пытавшийся прервать позорную серию из 12 поражений.

К сожалению, не удалось. Игра шла практически на равных по счету. Основное время закончилось вничью. В дополнительном же рижане уступили. Победа армейцев была очень тяжелой. Гости даже выиграли первый период, хотя пропустили первыми. «Армейцы» отыгрались во втором периоде усилиями Кузьменко, но в основное время победить не смогли. Лишь в овертайме Валерий Ничушкин принес два очка ЦСКА. Рижское «Динамо» потерпело триннадцатое подряд поражение, но впервые в этом отрезке уступило не в основное время.

ЦСКА - «Динамо» (Рига) - 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)



Шайбы забросили:

1:0 Капризов (Сергеев), 3.49

1:1 Липсбергс, 4.08

1:2 Индрашис (Салмела, Жердев), 10.48, ГБ

2:2 Кузьменко (Ничушкин, Киселевич), 22.51 3:2 Ничушкин (Робинсон), 63.47



Вратари: Юханссон - Калниньш

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Голы: 1:0 Карлис Капризов (3:49), 1:1 Роберт Липсберпг (4:08), 1:2 Микс Индрашис (в большинстве 10:48), 2:2 Андрей Кузьменко (22:51)

«ЦСКА» (Москва) - «Динамо» (Рига) 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) - в дополнительное время