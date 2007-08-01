Бывший хоккеист московского «Динамо» устроил дебош на борту самолета, требуя кокаин

Чех Иржи Гудлер, ранее выступавший в Национальной и Континентальной хоккейных лигах, устроил дебош на борту самолета во время перелета из Нью-Йорка в Прагу, угрожая убить одного из стюардов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Isport.cz, во время полета одна из пассажирок бизнес-класса пожаловалась на сидящего рядом с ней Гудлера, который, по словам очевидцев, находился под воздействием алкоголя.

Попытки членов экипажа усмирить спортсмена не увенчались успехом. Чех потребовал у стюарда принести ему кокаин и, получив отказ, пообещал убить его по прилету в Прагу.

Потом Гудлер пошел в туалет и вернулся с белым порошком на нижней губе. Также хоккеист пытался справить малую нужду в тележку на кухне, но был вовремя остановлен.

Сам спортсмен позднее описал произошедшее как «маленький инцидент», однако полиция проводит расследование случившегося.

На данный момент 33-летний Гудлер является свободным агентом. За свою карьеру он выступал за океаном за «Детройт», «Калгари», «Флориду» и «Даллас», а в КХЛ - за московское «Динамо». Его трансфер, состоявшийся в 2009 году, считается одной из крупнейших сделок за всю историю КХЛ.

В сезоне-2007/08 он в составе «Детройта» выиграл Кубок Стэнли, а в 2015 году стал обладателем трофея «Леди Бинг Трофи» за джентльменское поведение в сочетании с высоким игровым мастерством.







